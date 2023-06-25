В Херсонской области усилили противоракетную защиту объектов гражданской инфраструктуры

После атаки Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту в Херсонской области усилена противоракетная оборона с целью защиты объектов социнфраструктуры. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.
«Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре», — подчеркнул врио главы.
В настоящее время начались восстановительные работы на Чонгарском мосту, уточнил Сальдо. Уже в самое ближайшее время проезд через переправу будет восстановлен, заверил он.
Ранее, 22 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту примерно в пять часов утра. Переправа соединяет Республику Крым и Чонгарский полуостров.