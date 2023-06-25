NetEase: слова Путина о Китае заставили Запад потерять дар речи

Аналитики китайского издания NetEase вспомнили произошедший в 2021 году разговор главы российского государства Владимира Путина с представителями американских СМИ.
Журналисты поинтересовались, почему официальная Москва не опасается милитаризации соседней КНР. Путин ответил, что самое большое количество авианосцев на мировой арене находится у Вашингтона, а не Пекина.
Также президент напомнил, что китайская сторона не является для России врагом. Слова Путина о Китае заставили Запад потерять дар речи, объяснили авторы материала, перевод которого приводит «ПолитРоссия».
«Ответ президента Путина лишил американских журналистов дара речи. Но даже при этом Запад по-прежнему не отказывается от возможности спровоцировать китайско-российские отношения», – объяснили китайские журналисты.
Ранее сообщалось, что американский комитет палаты представителей по международным отношениям намерен провести специальные слушания о соперничестве США с Китаем. Об этом рассказал его руководитель Майкл Маккол.