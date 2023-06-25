Сальдо объявил о начале работ по восстановлению Чонгарского моста после удара ВСУ

Чонгарский мост расположен на границе между Республикой Крым и Херсонской областью. По словам Сальдо, он получил повреждения 22 июня. К настоящему моменту специалисты уже установили новую несущую балку. Предполагается, что движение на мосту будет восстановлено в ближайшее время.