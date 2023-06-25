Сальдо объявил о начале работ по восстановлению Чонгарского моста после удара ВСУ

Российские специалисты приступили к восстановлению Чонгарского моста, пострадавшего в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Чонгарский мост расположен на границе между Республикой Крым и Херсонской областью. По словам Сальдо, он получил повреждения 22 июня. К настоящему моменту специалисты уже установили новую несущую балку. Предполагается, что движение на мосту будет восстановлено в ближайшее время.
Владимир Сальдо ранее заявил, что Чонгарский мост пострадал сильнее, чем предполагалось ранее. По его словам, переправа будет непригодна для передвижения еще 15-20 дней.