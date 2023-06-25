Врач Павлова перечислила причины отсутствия аппетита по утрам

Некоторые люди сталкиваются с отсутствием аппетита по утрам. Причины этого раскрыла врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Завтрак является важным приемом пищи, который нормализует работу организма. Кроме того, он помогает не переедать в течение дня. Однако некоторые люди попросту не могут завтракать из-за отсутствия аппетита.
Причиной этого часто является нестабильный или слишком короткий сон. Также отсутствие желания завтракать может возникать из-за перееданий на ночь.
Медик также призвала не начинать свое утро с кофе. Этот напиток лучше пить спустя час после приема пищи, написала Павлова на своем канале в Telegram.