Украинцы требуют исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от ФИФА и УЕФА лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в международных спортивных организациях из-за интеграции крымских клубов.
В начале июня российский футбольный клуб «Севастополь» из Крыма получил аттестат ФНЛ, он может стать участником Второй лиги дивизиона «Б», где также выступит «Рубин» из Ялты.
Однако подобное решение не понравилось украинцам, которые потребовали от ФИФА и УЕФА исключить РФС из футбольных ассоциаций, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Стоит отметить, что ранее представитель УЕФА Йозеф Климент оптимистично высказался о будущем России, заявив, что в организации верят в возвращение страны на международную футбольную арену.