Лавров счел «бурным потоком сознания» слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему трудно комментировать слова американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского о якобы ядерной угрозе от России.
По мнению главы МИД, не стоит придавать большого значения заявлениям со стороны Запада, которые не имеют под собой никакого фундамента. Все сказанное является «бурным потоком сознания», который можно описать лишь при наличии медицинского образования, подчеркнул он.
«Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование», — иронично напомнил Лавров в рамках программы «Москва. Кремль. Путин.»
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о «страшилках» о ядерной угрозе от РФ, которые распространяет Вашингтон. По ее словам, таким образом США повышают ставки и создают стратегические риски.