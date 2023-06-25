«Должен быть отстранен». Палата представителей проголосовала за импичмент Байдена

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, 22 июня проголосовала за передачу резолюции об импичменте президента США Джозефа Байдена в Судебный комитет и Комитет внутренней безопасности. «За» — 219 голосов, «против» — 208.
Согласно тексту документа, разработанного конгрессвумен от Республиканской партии США Лорен Боберт, действующему президенту вменяют сразу два нарушения, а именно — «неисполнение служебных обязанностей» и «злоупотребление властью» в миграционных вопросах.
Инициатива Боберт разделила членов нижней палаты парламента. Многие из ее однопартийцев оказались разочарованы попытками коллеги провести голосование по политически спорному вопросу, а также выразили обеспокоенность из-за желания конгрессвумен навязать голосование в зале заседаний.
Например, ведущий демократ Палаты представителей США Джим Макговерн (Массачусетс) счел резолюцию об импичменте «абсурдной». По его мнению, инициатива представляет собой лишь «попытку республиканцев отвлечь внимание» от многочисленных предполагаемых проступков бывшего президента Дональда Трампа.
Более того, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти также призвал проголосовать против резолюции.
До этого Маккарти заявлял, что пока не видит никаких оснований для импичмента Байдену, так как у обвинения нет прямых доказательств совершенных правонарушений — лишь слова анонимных источников.
Боберт же, в свою очередь, продолжила настаивать на голосовании, чтобы заставить коллег «принимать жесткие и необходимые решения»:
«Я очень рано усвоила, что в этом городе ничего не происходит без применения силы «…» Байден сознательно нарушил федеральные иммиграционные законы и должен быть отстранен от должности. Впервые за 24 года большинство под руководством республиканцев в Палате представителей продвигается вперед в процессе импичмента против нынешнего президента».
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