Больше половины жителей Киева остались без электричества

Подчеркивается, что в настоящее время проблемы со светом наблюдаются в Шевченковском, Соломенском, Святошинском районах. Кроме того, аварийные отключения проводятся в Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах украинской столицы. Специалисты ДТЭК обещают абонентам провести ремонтные работы в сжатые сроки. Причины поломки не уточняются.