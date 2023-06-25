Больше половины жителей Киева остались без электричества

Аварийные отключения электричества начались в шести районах Киева. Об этоам на своем канале в мессенджере Telegram сообщили представители украинской энергетической компании ДТЭК.
Подчеркивается, что в настоящее время проблемы со светом наблюдаются в Шевченковском, Соломенском, Святошинском районах. Кроме того, аварийные отключения проводятся в Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах украинской столицы. Специалисты ДТЭК обещают абонентам провести ремонтные работы в сжатые сроки. Причины поломки не уточняются.
Представители компании «Укрэнерго» ранее заявили, что Украина будет испытывать нехватку электричества на протяжении всего лета. Предполагается, что зимой в стране также будет наблюдаться дефицит электроэнергии.