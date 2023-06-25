БПЛА во взрывчаткой КЗ-6 упал в лесу недалеко от деревни Гирьи под Курском

Беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой упал недалеко от населенного пункта в Курской области. Об инциденте пишет в воскресенье Shot.
Боевой дрон нашли в лесополосе в районе деревни Гирьи Беловского района. Было установлено, что БПЛА переносил кумулятивный заряд КЗ-6. Это вооружение обычно используется для повреждения военного и промышленного оборудования. Оно также способно пробивать железобетонные плиты толщиной до полуметра.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии уничтожили дрон на месте. Проводится проверка.