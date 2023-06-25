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Глава Пентагона Остин обсудил ситуацию в России с коллегами с Запада и из Восточной Европы

Политика
Глава Пентагона Остин обсудил ситуацию в России с коллегами с Запада и из Восточной Европы

Руководитель Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с главами МО западных и восточноевропейских стран по поводу обстановки, которая сложилась на территории РФ. Такие сведения озвучил официальный представитель американского ведомства Патрик Райдер.

Как сообщил пресс-секретарь, диалог состоялся между Остином и коллегами из ФРГ, Канады, Соединенного Королевства, Польши и Франции.

«Соединенные Штаты будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации», — уточнил Райдер.

Ранее стало известно, что глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил произошедшее в России с руководителем евродипломатии Жозепом Боррелем и коллегами из G7.

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