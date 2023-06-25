Захарова предложила главе МИД Чехии «забронированный номер» в ответ на его слова о Крыме

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на своей странице в Twitter опубликовал запись о том, что уже предвкушает поездку в Крым на «летние каникулы». Его пост прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат выразила надежду, что глава МИД является человеком, который сдержит свое слово. На фоне этого она пригласила его на полуостров.
«Номер забронирован. Ждем», — написала в ответ Захарова с долей иронии.
Ранее представитель МИД РФ высказалась о вооруженных поставках Украине со стороны ФРГ, По ее словам, Берлин спонсирует терроризм.