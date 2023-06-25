Экономист Лобода объяснил решение FATF не вносить РФ в список неблагонадежных стран

По словам Лободы, членами FATF являются 37 крупнейших глобальных экономик, и до апреля текущего года в нее входила и Россия. За 30 лет участия в ней РФ в западные финансовые юрисдикции были направлены примерно 45 миллиардов долларов, а более 1,3 триллиона долларов российских юридических лиц были перечислены на западные банковские счета через офшоры.