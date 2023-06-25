Руководитель крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал слова бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы о высокой поддержке крымчанами воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Он нашел ошибку в заявлении экс-президента Соединенных Штатов. По словам Константинова, речь идет не о некоторых жителях Крыма, а о подавляющем большинстве.
«Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное», — объяснил политический деятель.
Ранее аналитики издания Politico констатировали, что коллективный Запад и киевский режим разошлись во мнениях по поводу Крыма.