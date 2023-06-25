Доброволец рассказал о ликвидации в зоне СВО бронемашины ВСУ ударом из гаубицы Д-30

Военнослужащий из состава добровольческого батальона имени Судоплатова рассказал о ликвидации в зоне проведения спецоперации украинской БМП, передает Минобороны РФ.
По словам участника СВО, бронетехнику поразили из гаубицы Д-30. Как подчеркнул доброволец, расчет действовал слаженно, успешно выполняя команды.
«Со второго снаряда цель была поражена», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ВСУ развернули 4 июня контрнаступление, сконцентрировав значительные силы в Запорожской области. Попытка прорвать российскую оборону на этом участке фронта провалилась. Противник понес значительные потери.