Читатели Le Figaro призвали Макрона сложить полномочия после выпада в сторону Путина

Французский лидер Эммануэль Макрон в очередной раз подвергся осуждению на просторах интернета. На этот раз читатели Le Figaro призвали политика сложить полномочия после нового выпада в сторону Москвы.
Ранее глава Франции заявил, что с помощью украинского контрнаступления Киев и западный мир хотят вынудить российского лидера Владимира Путина пойти на компромисс и возобновить диалог. Вот только комментаторы в Сети с мнением Макрона не согласились. Они не только обрушились на политика с критикой, но и призвали его покинуть занимаемый пост, чтобы не позорить соотечественников.
«Еще не поздно подать в отставку и не позорить французов», — написал юзер.
«Чтобы вести переговоры, вы должны быть в состоянии ведения переговоров, а вы каждый день подливаете масло в огонь. Безумие», — добавил другой.
«Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам», — отметил еще один.
Ранее сообщалось, что Москва не получала от главы Франции предложений по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такие сведения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.