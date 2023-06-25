Читатели Le Figaro призвали Макрона сложить полномочия после выпада в сторону Путина

Ранее глава Франции заявил, что с помощью украинского контрнаступления Киев и западный мир хотят вынудить российского лидера Владимира Путина пойти на компромисс и возобновить диалог. Вот только комментаторы в Сети с мнением Макрона не согласились. Они не только обрушились на политика с критикой, но и призвали его покинуть занимаемый пост, чтобы не позорить соотечественников.