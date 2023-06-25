Ракетные удары лишили ВСУ подземных бункеров в Запорожье

Ранее сообщалось, что Запорожское направление стало одним из ключевых в рамках контрнаступления ВСУ, начавшегося 4 июня. На этот участок линии соприкосновения Киев перебросил значительные силы, рассчитывая прорвать линию обороны ВС РФ, однако авантюра не увенчалась успехов. Украинские войска понесли серьезные потери. В частности, уничтожена техника западного производства.