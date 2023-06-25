NYP: Трамп оставил предупреждение по поводу обстановки в России

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальных сетях сделал довольно загадочное предупреждение после событий, которые произошли на территории РФ. Что такого написал политик, рассказал обозреватель Джон Левин в статье для New York Post.
Автор зарубежного издания заметил, что обстановка в России вызвала бурное обсуждение во всем геополитическом пространстве. На этот счет высказалось огромное количество политиков и лидеров из других государств.
Экс-хозяин Белого дома также не прошел мимо случившегося и оставил в Сети необычное послание. Трамп призвал мировое сообщество «бояться собственных желаний». Однако, как отметил Левин в статье, чьи слова приводит «ПолитРоссия», что бывший американский лидер имел в виду не совсем понятно.
«Трамп делает загадочное предупреждение», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил произошедшее в России с коллегами из «Большой семерки». Также он поговорил на эту тему с руководителем евродипломатии Жозепом Боррелем.