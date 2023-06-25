NYP: Трамп оставил предупреждение по поводу обстановки в России

Экс-хозяин Белого дома также не прошел мимо случившегося и оставил в Сети необычное послание. Трамп призвал мировое сообщество «бояться собственных желаний». Однако, как отметил Левин в статье, чьи слова приводит «ПолитРоссия», что бывший американский лидер имел в виду не совсем понятно.