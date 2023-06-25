Семен Стругачев высказался о чувствах к звезде «Моей прекрасной няни» Ольге Прокофьевой

Народный артист России, 65-летний актер театра и кино Семен Стругачев рассказал, какие отношения связывают его со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Ольгой Прокофьевой.
Говоря на эту тему в эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, Стругачев заявил, что с Прокофьевой его связывает крепкая дружба. Актер может в любой время позвонить коллеге и пообщаться на разные темы.
«Я знаю, что могу позвонить Оле в любое время дня и ночи — можно и поплакаться, и рассказать анекдоты, хотя она хочет спать в два-три часа ночи», — отметил он.
Стругачев также обратил внимание, что в их отношениях нет никакого интима. По словам актера, такой формат дружбы — не про них.