Генштаб ВСУ опроверг слова Маляр о наступлении в Артемовске

Командование генштаба Вооруженных сил Украины не подтвердило слова замминистра министра обороны Анны Маляр о начале наступления в Артемовске 24 июня. Об этом пишет RT.
Кроме того, нет достоверной и официальной информации о движении украинской армии на Ореховском направлении, в Ягодном, Богдановке, Клещеевке и Курдюмовке. Отмечается, что ВС РФ продвигались в районе населенных пунктов Авдеевка, Белогоровка, Северное и Марьинка.
По словам и.о. главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные в настоящее время ведут эффективные бои на Краснолиманском направлении.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали контрнаступление одновременно сразу на четырех направлениях.