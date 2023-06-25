Генштаб ВСУ опроверг слова Маляр о наступлении в Артемовске

Кроме того, нет достоверной и официальной информации о движении украинской армии на Ореховском направлении, в Ягодном, Богдановке, Клещеевке и Курдюмовке. Отмечается, что ВС РФ продвигались в районе населенных пунктов Авдеевка, Белогоровка, Северное и Марьинка.