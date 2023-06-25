Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности из-за обстановки в РФ

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза страны по поводу обстановки, которая сложилась на территории РФ. Такие сведения опубликовала пресс-служба политического деятеля.
Согласно обнародованным данным, соответствующее мероприятие было проведено вне очереди.
«Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций», — сказано в заявлении.
Ранее появилась информация о том, что японские и американские госслужащие обсудили ситуацию, которая недавно произошла в России. Также Вашингтон обсудил этот вопрос с «Большой семеркой».