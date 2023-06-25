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AFP: ВВС Британии за три недели 21 раз поднимали истребители в небо над Балтикой

Армия
AFP: ВВС Британии за три недели 21 раз поднимали истребители в небо над Балтикой

Военно-воздушные силы Великобритании за три минувшие недели 21 раз поднимали в небо над Балтийским регионом свои истребители, сообщает агентство AFP.

Ссылаясь на информацию минобороны Соединенного Королевства, журналисты отметили, что маневры осуществлялись «в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части Балтийского региона».

При этом утверждается, что таким образом британские ВВС реагировали на полеты российских самолетов.

На текущий момент в Эстонии базируются британские истребители Typhoon, которые НАТО использует в качестве самолетов быстрого реагирования на восточном фланге.

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