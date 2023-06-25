РИА Новости: Запад перестает быть самой богатой частью общества

Автор в статье для РИА Новости напомнил, что некогда государства Запада были самой богатой частью международного сообщества. Именно в этих странах преобладало количество тех, кто держал в своих руках колоссальные денежные средства. Однако теперь ситуация начала меняться, и в Европе стало не все так радужно. Как рассказал обозреватель, в этом вопросе западный мир обогнал Китай, которые сумел выйти из бедности и сделать из своих жителей зажиточных людей.