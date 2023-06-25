Западные страны потерпели очередное фиаско на геополитической арене. Неприятную правду о новом провале Европы обнажил журналист Дмитрий Косырев.
Автор в статье для РИА Новости напомнил, что некогда государства Запада были самой богатой частью международного сообщества. Именно в этих странах преобладало количество тех, кто держал в своих руках колоссальные денежные средства. Однако теперь ситуация начала меняться, и в Европе стало не все так радужно. Как рассказал обозреватель, в этом вопросе западный мир обогнал Китай, которые сумел выйти из бедности и сделать из своих жителей зажиточных людей.
«Революция происходит ниже — среди просто богатых и верхушки среднего класса. Запад среди этих людей теряет позиции год за годом. Процесс пошел вспять примерно двадцать лет назад», — говорится в статье.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине коллективный Запад ввел против Москвы огромное количество ограничительных мер. Недавно руководители стран Евросоюза объявили о 11-м пакете санкций против РФ.