МО Украины сообщило о начале наступления ВСУ на нескольких направлениях в Донбассе и Запорожской области

По ее словам, наступательные действия ведутся в районе Орехово-Васильевки, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Вместе с тем боестолкновения фиксируются на Авдеевском, Марьинском, Краснолиманском и Купянском направлениях.