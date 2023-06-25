МО Украины сообщило о начале наступления ВСУ на нескольких направлениях в Донбассе и Запорожской области

Вооруженные силы Украины развернули контрнаступление на нескольких направлениях в Донбассе и Запорожской области, сообщила заместитель министра обороны республики Анна Маляр.
По ее словам, наступательные действия ведутся в районе Орехово-Васильевки, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Вместе с тем боестолкновения фиксируются на Авдеевском, Марьинском, Краснолиманском и Купянском направлениях.
Киев начал наступательную операцию 4 июня, сконцентрировав основные силы в Запорожской области, где ВСУ длительное время пытались прорвать российскую оборону. Атаки успехом не увенчались. Украинские войска понесли серьезные потери. В частности, была уничтожена западная бронетехника.