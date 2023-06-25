Ученая из США сфабриковала результаты исследования про честность в поведении людей

Журналисты утверждают, что сфера исследований поведения человека понесла «серьезный удар» из-за обмана со стороны Джино. Это обусловлено тем, что она могла сфальсифицировать результаты не одного, а сразу нескольких объемных исследований. Достоверно известно, что ученая подделала работу, посвященную налоговым документам. Она цитировалась другими учеными «сотни раз».