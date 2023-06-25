Ученая из США сфабриковала результаты исследования про честность в поведении людей

Исследовательница Гарвардского университета Франческа Джино подверглась серьезной критике со стороны научного сообщества. Как сообщает издание New York Times, она сфабриковала результаты работы, посвященной человеческой честности.
Журналисты утверждают, что сфера исследований поведения человека понесла «серьезный удар» из-за обмана со стороны Джино. Это обусловлено тем, что она могла сфальсифицировать результаты не одного, а сразу нескольких объемных исследований. Достоверно известно, что ученая подделала работу, посвященную налоговым документам. Она цитировалась другими учеными «сотни раз».
Анонимный сотрудник Пенсильванского университета рассказал изданию, что обвинения в адрес Джино вызвали большой резонанс в академическом сообществе. По его мнению, это связано с ее авторитетом.