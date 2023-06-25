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Пункты пропуска на границе Крыма с Херсонской областью работают в штатном режиме

Общество
Пункты пропуска на границе Крыма с Херсонской областью работают в штатном режиме

Пропускные пункты на границе Республики Крым и Херсонской области вновь начали работать в штатном режиме.

Так, свыше 80 большегрузов отправились по новому сухопутному пути утром 25 июня в организованной колонне. Об этом сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

Через ПП «Перекоп» сейчас движутся исключительно грузовые машины и фургоны. А через ПП «Армянск» едут легковые автомобили и рейсовые автобусы, добавил министр.

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