Пункты пропуска на границе Крыма с Херсонской областью работают в штатном режиме

Пропускные пункты на границе Республики Крым и Херсонской области вновь начали работать в штатном режиме.
Так, свыше 80 большегрузов отправились по новому сухопутному пути утром 25 июня в организованной колонне. Об этом сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко.
«Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.
Через ПП «Перекоп» сейчас движутся исключительно грузовые машины и фургоны. А через ПП «Армянск» едут легковые автомобили и рейсовые автобусы, добавил министр.