Парламентские выборы стартовали в Греции

Очередной избирательный процесс стартовал в Греции в воскресенье, 25 июня. Там местные жители выбирают новых членов законодательного органа страны.
Более 21 тысячи участков для голосования распахнули свои двери на территории государства. Выборы продлятся до 19:00 по Москве, после чего будет обнародована информация экзит-поллов. Первые официальные сведения об итогах голосования должны поступить в 20:30.
Ранее сообщалось, что гражданам Греции посоветовали избегать ненужных визитов в Россию. Соответствующую рекомендацию соотечественникам, озвучило греческое внешнеполитическое ведомство в субботу, 24 июня.