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США могут использовать революционные технологии для сохранения военного превосходства

Политика
США могут использовать революционные технологии для сохранения военного превосходства

Управление исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено работать над разработкой революционных военных технологий. Главной целью программы в Вашингтоне определили сохранение собственного «военного превосходства» в будущем.

Согласно документу, ведомство заинтересовано в исследованиях, направленных на переосмысление сферы ведения боевых действий в четырех средах: море, суше, воздухе и космосе. На привлечение опытных специалистов DARPA готов потратить около миллиона долларов.

«В центре внимания Отдела тактических технологий такие революционные архитектуры систем, которые разукрупнены, рассредоточены, диверсифицированы, инновационны и вселяют в наших противников сомнения, чтобы сдерживать и не допускать агрессию», — отметили в управлении.

Ранее сообщалось о планах США сотрудничать с Японией в сфере военных разработок. В частности, стороны обсудили совместную работу над средствами перехвата гиперзвукового оружия.

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