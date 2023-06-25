США могут использовать революционные технологии для сохранения военного превосходства

Управление исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено работать над разработкой революционных военных технологий. Главной целью программы в Вашингтоне определили сохранение собственного «военного превосходства» в будущем.
Согласно документу, ведомство заинтересовано в исследованиях, направленных на переосмысление сферы ведения боевых действий в четырех средах: море, суше, воздухе и космосе. На привлечение опытных специалистов DARPA готов потратить около миллиона долларов.
«В центре внимания Отдела тактических технологий такие революционные архитектуры систем, которые разукрупнены, рассредоточены, диверсифицированы, инновационны и вселяют в наших противников сомнения, чтобы сдерживать и не допускать агрессию», — отметили в управлении.
Ранее сообщалось о планах США сотрудничать с Японией в сфере военных разработок. В частности, стороны обсудили совместную работу над средствами перехвата гиперзвукового оружия.