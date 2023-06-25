Парламент Крыма готовит запросы о законности передачи полуострова в состав УССР

Рабочая группа при парламенте Крыма поставила под сомнения законность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году. В связи с этим готовятся два запроса в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене этого решения, сообщает РИА Новости.
Первый запрос касается соответствия Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», пояснил глава комитета по законодательству регионального парламента Сергей Трофимов. Второй запрос связан с официальным обоснованием положений Конституции, добавил он.
Работу над документами планируется закончить в конце июля или начале августа. Соответствующий проект может быть представлен на открытой осенней сессии крымского парламента.