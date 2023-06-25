Глава парламента Крыма Константинов указал на неточность в заявлении Обамы о полуострове

Бывший президент США Барак Обама ранее заявил, что некоторые русскоговорящие жители Крыма рассчитывали на воссоединение полуострова с Россией. Его высказывание прокомментировал глава местного парламента Владимир Константинов.
Он указал на неточность в заявлении политика. По словам Константинова, воссоединение с Россией поддерживало абсолютное большинство жителей, а не «некоторые» из них. В данном вопросе было неважно, на каком языке они говорили.
«У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию», — отметил Константинов.
Глава парламента также отметил здравомыслие американских политиков, ушедших на пенсию. Когда же они находятся у власти, то их заявления часто аморальны и даже безумны, добавил он.