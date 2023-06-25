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Минобороны опубликовало видео удара вертолетов по районам сосредоточения ВСУ

Армия
Минобороны опубликовало видео удара вертолетов по районам сосредоточения ВСУ

Пилоты российских ударных вертолетов совершили удар по районам сосредоточения двух бригад Вооруженных сил Украины. Соответствующий видеоролик опубликовало Министерство обороны РФ.

По словам начальника пресс-центра российской авиационной группировки «Запад» Сергея Зыбинского, военнослужащие вступили в столкновение с противником на Купянском направлении. В боях участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также штурмовики Су-25, передает ТАСС.

Экипажи нанесли по районам сосредоточения ВСУ 11 ракетно-бомбовых ударов. Всего было поражено девять объектов противника. Помимо этого, солдаты предотвратили попытку ротации украинских войск на Купянском направлении.

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