Минобороны опубликовало видео удара вертолетов по районам сосредоточения ВСУ

По словам начальника пресс-центра российской авиационной группировки «Запад» Сергея Зыбинского, военнослужащие вступили в столкновение с противником на Купянском направлении. В боях участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также штурмовики Су-25, передает ТАСС.