Уличная вечеринка в американском штате Мичиган закончилась перестрелкой

Уличная вечеринка в городе Сагино американского штата Мичиган обернулась неожиданными последствиями для ее участников. По информации полиции, в ходе мероприятия произошла перестрелка.
В результате инцидента погибли два человека. Свыше десяти граждан пострадали. Уточняется, что многие получили повреждения от колес автомобилей во время попытки сбежать с места происшествия.
«На момент подготовки пресс-релиза 15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Две жертвы скончались», — сообщила полиция.
Место перестрелки уже исследовано специалистами. Они обнаружили пули, выпущенные как минимум из пять разных видов огнестрельного оружия.