Европейская конфедерация фехтования приостановила членство России и Белоруссии

Членство России и Белоруссии в Европейской конфедерации фехтования (EFC) временно приостановлено. Соответствующее решение приняли члены организации.
Обсуждение данного вопроса велось в польском Кракове. За прекращение членства стран высказались большинство участников. Соответствующая инициатива исходила от президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева. Согласно решению EFC, белорусские и российские спортсмены также не смогут выступать под эгидой организации.
Отмечается, что вердикт организации не касается взрослых континентальных соревнований. Это связано с тем, что их организатором выступает Международная федерация фехтования.