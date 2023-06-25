Европейская конфедерация фехтования приостановила членство России и Белоруссии

Обсуждение данного вопроса велось в польском Кракове. За прекращение членства стран высказались большинство участников. Соответствующая инициатива исходила от президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева. Согласно решению EFC, белорусские и российские спортсмены также не смогут выступать под эгидой организации.