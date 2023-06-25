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Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали на Сахалине

Происшествия
Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали на Сахалине

Землетрясение произошло на территории Сахалинской области. Информацию об этом передает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в центральной части Сахалина 25 июня в 03:54 (19:54 по Москве в субботу). Магнитуда землетрясения составила 4,2. Его эпицентр располагался в четырех километрах к востоку от села Пильво в Смирныховском, передает РИА Новости.

«Очаг подземных толчков располагался на глубине трех километров», — сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Собеседница агентства добавила, что подземные толчки ощутили жители села Онор Смирныховского района. До них дошло землетрясение магнитудой 3-4 балла.

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