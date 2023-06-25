Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали на Сахалине

Землетрясение произошло на территории Сахалинской области. Информацию об этом передает местный филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в центральной части Сахалина 25 июня в 03:54 (19:54 по Москве в субботу). Магнитуда землетрясения составила 4,2. Его эпицентр располагался в четырех километрах к востоку от села Пильво в Смирныховском, передает РИА Новости.
«Очаг подземных толчков располагался на глубине трех километров», — сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Собеседница агентства добавила, что подземные толчки ощутили жители села Онор Смирныховского района. До них дошло землетрясение магнитудой 3-4 балла.