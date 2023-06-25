Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали на Сахалине

По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в центральной части Сахалина 25 июня в 03:54 (19:54 по Москве в субботу). Магнитуда землетрясения составила 4,2. Его эпицентр располагался в четырех километрах к востоку от села Пильво в Смирныховском, передает РИА Новости.

