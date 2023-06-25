Два человека пострадали в результате стрельбы в Новой Москве

Уличная ссора, вылившаяся в стрельбу, произошла в Новой Москве. В результате инцидента пострадали два человека, сообщил Telegram-канал «112».
В больницу были доставлены парень и девушка. Оба пострадавших имели огнестрельные ранения. Информация об их состоянии на данный момент неизвестна.
«Несколько минут назад в Троицке произошел словесный конфликт между двумя компаниями, после которого началась стрельба», — говорится в публикации.
Уточняется, что злоумышленник скрылся с места стрельбы. В настоящее время его разыскивает полиция. Сотрудники регионального МВД также выяснили, что огонь велся из травматического оружия.