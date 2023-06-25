AP: железнодорожный мост обрушился под поездом с нефтепродуктами в Монтане

Несколько вагонов грузового поезда рухнули в реку после обрушения моста в штате Монтана, США. Об этом передает агентство The Associated Press (AT) со ссылкой на местное управление рыбных и лесных ресурсов.
В результате происшествия несколько вагонов с нефтепродуктами оказались в воде. Сейчас река Стиллуотер частично закрыта для ловли рыбы, плавания и катания на лодках. Местных граждан попросили избегать контактов с загрязняющими веществами.
По словам шерифа округа Йеллоустоун, вагоны получили повреждения, что повлекло утечку нефтепродуктов. Пострадавших в результате обрушения моста нет.