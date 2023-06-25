Telegram-каналы впечатлились бескровным «маршем справедливости» ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 24 июня объявил о выходе бойцов из Ростова-на-Дону и их возвращении в полевые лагеря. Колонна «оркестра» почти добралась до Москвы, но изменила свой маршрут, когда до столицы осталось всего 200 километров.