Telegram-каналы впечатлились бескровным «маршем справедливости» ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» завершили «марш справедливости» и возвращаются в полевые лагеря. Действия «музыкантов» оценили авторы Telegram-каналов.
Военная техника и автомобили ЧВК «Вагнер» покинули штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, после чего начали выходить из города. В рамках марша бойцы прошли 680 километров, не пролив при этом ни единой капли крови.
Авиация ВС России предприняла попытки обстрела штурмовиков, когда колонны двигались среди гражданского транспорта. Расчеты бойцов сбили несколько вертолетов, чтобы предотвратить возможные жертвы среди мирного населения, отмечают каналы.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 24 июня объявил о выходе бойцов из Ростова-на-Дону и их возвращении в полевые лагеря. Колонна «оркестра» почти добралась до Москвы, но изменила свой маршрут, когда до столицы осталось всего 200 километров.