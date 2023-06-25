Жители Ростова-на-Дону одарили народной любовью уходящих из города бойцов ЧВК «Вагнер»

Видео с проводами штурмовиков появилось в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера». На кадрах можно увидеть большое количество людей. Некоторые из них снимают бойцов на камеру, повсюду слышны аплодисменты и возгласы в поддержку «оркестрантов». Все проходит мирно и спокойно.