Дмитрий Песков сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина

Уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. Такое заявление 24 июня сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Штурмовики ЧВК «Вагнер», принимавшие участие в «марше справедливости», не будут преследоваться законом. По словам Пескова, власти учитывают их заслуги и вклад на фронте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее проинформировал российского коллегу Владимира Путина о результатах переговоров с Пригожиным. Глава республики сам предложил себя на роль переговорщика, поскольку знаком с основателем «оркестра» более 20 лет, заключил Песков. Он добавил, что Москва и Минск договорились продолжать усилия по урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее объявил о возвращении «вагнеровцев» в полевые лагеря. Бойцы, направлявшиеся в сторону Москвы, изменили свой маршрут, не дойдя до столицы 200 километров.