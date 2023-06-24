Дмитрий Песков сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее проинформировал российского коллегу Владимира Путина о результатах переговоров с Пригожиным. Глава республики сам предложил себя на роль переговорщика, поскольку знаком с основателем «оркестра» более 20 лет, заключил Песков. Он добавил, что Москва и Минск договорились продолжать усилия по урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер».