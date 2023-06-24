НАК предостерег россиян от участия в незаконных акциях

Национальный антитеррористический комитет напомнил российским гражданам об ответственности за участие в незаконных акциях протеста. Информацию об этом передает ТАСС.
Как сообщили агентству представители оперативных штабов в Москве и Московской области, на территории региона по-прежнему действует режим контртеррористической операции. При этом правоохранители фиксируют призывы к участию в незаконных акциях.
«В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», — заявили в комитете.
Ранее режим контртеррористической операции был введен на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей. Такая мера необходима для пресечения возможных террористических актов в регионах.