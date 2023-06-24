Путин и Эрдоган обсудили обстановку в России

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы стороны обсудили обстановку в РФ.
Российский лидер проинформировал коллегу о сложившейся ситуации. Эрдоган, в свою очередь, выразил поддержку президенту РФ и оценил действия, предпринятых властям в связи с произошедшим.
«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее Путин также созвонился с лидерами других государств. В частности, состоялись переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.