Наступил момент, когда кровь наших бойцов может пролиться — Пригожин сообщил о возвращении ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» возвращаются в полевые лагеря. По его словам, наступил тот момент, когда может пролиться кровь бойцов.
Пригожин выступил с заявлением. Он отметил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать, поэтому 23 июня они вышли на «марш справедливости». Теперь же «музыканты» возвращаются в полевые лагеря.
«За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Ранее создатель «оркестра» объяснил, почему вся страна поддерживает ЧВК «Вагнер». Он отметил, что «музыканты» шли с «маршем справедливости», при этом не сделали ни одного выстрела и не помешали работе людей и войск на фронте.