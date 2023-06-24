В минобороны Литвы сообщили о разработке плана военной помощи Украине на три года

Литва подготовила план по военной поддержке Украины, рассчитанный на ближайшие три года. Об этом заявил глава минобороны республики Арвидас Анушаускас.
«План охватывает 2024, 2025 и 2026 годы. Экономические, финансовые, гуманитарные и другие подобные аспекты в план не входят», — пояснил он.
По его словам, первый этап включает в себя поддержку Киев за счет средств военного ведомства. При этом, добавил Анушаускас, в дальнейшем затраты будут компенсированы европейским фондом мира.
Ранее стало известно, что после начала СВО Литва предоставила Украине поддержку на сумму свыше миллиарда евро.