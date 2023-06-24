Эрдоган подтвердил готовность Турции внести свою лепту в разрешение ситуации в России

Турецкая сторона готова внести вклад в стабилизацию ситуации внутри России, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным.
По словам главы государства, в сложившихся обстоятельствах необходимо действовать со здравым смыслом. Политик подчеркнул, что никто не должен извлекать выгоду из этой ситуации.
«Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», — передает слова лидера его канцелярия.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонную беседу с руководителями Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.