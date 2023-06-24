Залужный отчитался о ситуации на фронте генералу Милли

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил о недавних переговорах с начальником Объединенного комитета штабов США Марком Милли. Американской стороне рассказали о потребностях ВСУ.
О переговорах главком отчитался в своем Telegram-канале. По словам генерала, он подробно обсудил с Милли ситуацию на всех участках фронта. Они также договорились оставаться на связи и «активно взаимодействовать».
«Рассказал о потребностях вооруженных сил Украины в определенных видах вооружения и средствах разминирования», — подчеркнул Залужный.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике и делать заявления. Позже представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что украинский генерал перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста.