Обозреватели Al Mayadeen рассказали о достоинствах российского «вертолета-тяжелоатлета» Ми-26

Вертолет Ми-26 ВКС РФ за счет свих уникальных характеристик заслужено был внесен в книгу рекордов Гиннеса. Об этом пишут обозреватели издания Al Mayadeen.
По их словам, боевая винтокрылая машина известна всем под титулом «вертолета-тяжелоатлета». Аналитики отметили, что она способна выполнять задачи различной сложности.
«В сентябре 1996 года Ми-26 поднял на борт 224 парашютиста на высоту в шесть с половиной километров», — говорится в статье.
В Al Mayadeen подчеркнули, что эта модель вертолета регулярно совершенствуется. Новейшие Ми-26 оснащаются современным радиоэлектронным оборудованием и стеклянной камерой. Кроме того, российские специалисты смогли сократить его экипаж с пяти до трех человек.