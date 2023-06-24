Обозреватели Al Mayadeen рассказали о достоинствах российского «вертолета-тяжелоатлета» Ми-26

В Al Mayadeen подчеркнули, что эта модель вертолета регулярно совершенствуется. Новейшие Ми-26 оснащаются современным радиоэлектронным оборудованием и стеклянной камерой. Кроме того, российские специалисты смогли сократить его экипаж с пяти до трех человек.