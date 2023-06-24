Премьер Британии намерен обсудить ситуацию в России с правительственным комитетом Cobra

Британский премьер Риши Сунак проведет заседание правительственного комитета Cobra по безопасности из-за сложившейся в России ситуации, передает издание The Sun.
По словам главы британского правительства, официальный Лондон продолжает следить за развитием событий. Позже Сунак намерен провести переговоры по этому вопросу со своими союзниками.
«Самое главное, что я хотел бы сказать, это чтобы все стороны несли ответственность и защищали гражданское население», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее сообщалось, что руководство Германии провело заседание кризисного штаба ФРГ из-за ситуации внутри России.