Политолог Монтян рассказала о «трюке» Израиля со списанными танками Merkava для Украины

Политолог Татьяна Монтян объяснила, с чем связаны заявления израильских СМИ о возможной продаже 200 списанных танков Merkava, ранее стоявших на вооружении армии Израиля.
Изначально эксперты предположили, что Тель-Авив готов передать оружие Киеву, чтобы поддержать его контрнаступление. Однако премьер-министр Израиля заявил, что страна продолжит придерживаться курса по отказу от передачи вооружений Украине.
После появилась информация, что Израиль готов поставить танки Merkava Кипру, а тот взамен передаст украинской армии 82 советских Т-80. Монтян не исключила, что таким образом Израиль может попытаться выйти из-под давления США, давно призывающих страну начать оказывать помощь киевскому режиму.