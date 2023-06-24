Политолог Монтян рассказала о «трюке» Израиля со списанными танками Merkava для Украины

После появилась информация, что Израиль готов поставить танки Merkava Кипру, а тот взамен передаст украинской армии 82 советских Т-80. Монтян не исключила, что таким образом Израиль может попытаться выйти из-под давления США, давно призывающих страну начать оказывать помощь киевскому режиму.