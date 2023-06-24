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Госдеп: Блинкен, Боррель и представители стран G7 обсудили ситуацию в России

Политика
Госдеп: Блинкен, Боррель и представители стран G7 обсудили ситуацию в России

Соединенные Штаты не намерены изменять поддержку Украины на фоне ситуации в России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дипломата процитировал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Блинкен обсудил с коллегами из стран G7 ситуацию в России. В мероприятии также принял участие глава евродипломатии Жозеп Боррель. По словам руководителя ведомства, американская поддержка Украине не претерпит изменений.

«США останутся в тесной координации с союзниками и партнерами по мере того, как продолжает развиваться ситуация», – сказал Миллер.

Ранее Энтони Блинкен анонсировал очередную помощь Украине. По его словам, США выделят Киеву 1,3 миллиарда долларов.

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