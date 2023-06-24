Госдеп: Блинкен, Боррель и представители стран G7 обсудили ситуацию в России

Дипломата процитировал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Блинкен обсудил с коллегами из стран G7 ситуацию в России. В мероприятии также принял участие глава евродипломатии Жозеп Боррель. По словам руководителя ведомства, американская поддержка Украине не претерпит изменений.