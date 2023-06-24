Рогов: ВС РФ предотвратили украинский ракетный удар по Бердянску

Российские военные при помощи систем ПВО предотвратили ракетный удар по Бердянску с украинской стороны, о чем рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Попытку обстрела Бердянска ВСУ предприняли в 15:55 по московскому времени. Однако снаряды не достигли своей цели, их перехватили российские военные.
«Слава Богу и ПВО России, повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет», — рассказал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщил, что командование ВСУ решило «поберечь» иностранных наемников и бросает на передовую в Запорожской области недавно мобилизованных солдат. Те не хотят идти в бой, но за ними стоят заградотряды из радикальных националистов.