В Госдуме предупредили о серьезном контроле над криптовалютой после ее легализации

Власти России после легализации криптовалюты возьмут ее под серьезный контроль, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В ходе Чебоксарского экономического форума он подтвердил, что этот вид цифровых активов получит свободное хождение на российском рынке. Однако транзакции будут находиться под строгим надзором, чтобы избежать злоупотреблений.
Те, кто сейчас использует криптовалюту, с нетерпением ждут ее вхождения в правовое поле, поскольку иностранные банки опасаются осуществлять традиционные расчеты с Россией, добавил Аксаков.